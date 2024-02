Die Goldmänner haben das Ziel für die Volkswagen-Aktie von 139 Euro auf 146 Euro angehoben, während die Bewertung auf "Neutral" unverändert bleibt. Das neue Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 24 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Goldman-Analyst George Galliers hebt in einem aktuellen Bericht vom Dienstag hervor, dass die Januar-Auslieferungszahlen des Fahrzeugherstellers einen starken Start ins Jahr anzeigen, was insbesondere auf das erfolgreiche Geschäft in China zurückzuführen sei. Für das Gesamtjahr erwartet er jedoch eine Performance, die dem Vorjahr entspricht. Galliers prognostiziert, dass Volkswagen im vierten Quartal 2023 eine gesteigerte Profitabilität zeigen und diesen positiven Trend im Jahr 2024 fortsetzen wird, was zur Anhebung seiner Schätzungen für das operative Ergebnis führte.