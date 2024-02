Am Vortag hieß es im Insight: "Solange Silber den 10er- und 50er-EMA verteidigen kann, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein langfristiges Long-Signal würde generiert werden, sobald Silber ein Durchbruch über die Ichimoku-Wolke gelingt. Es könnte nun zu einem Rücklauf bis in den Bereich des 10er- und 50er-EMA kommen, wo ein Verlaufstief gebildet werden könnte. In der Folge ist dann zunächst mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Dies wird auch saisonal unterstützt, wo bei Silber mit einem weiteren Anstieg bis Mitte März zu rechnen."

Das hat gut gepasst. Der Rücklauf erreichte ein bisheriges Verlaufstief um den 10er- und 50er-EMA und prallte dann wieder nach oben ab. Es könnte nun zu einem weiteren Hochlauf kommen. Langfristig würde sich die Lage aber erst mit einem Anstieg über die Ichimoku-Wolke deutlich aufhellen.