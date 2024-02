Nasdaq fällt, Nvidia-Abverkauf vor Zahlen - was ist da los?

Der Nasdaq 100 heute unter Druck, weil vor allem Nvidia am Tag vor den mit so viel Spannung erwarteten Zahlen um -6% fällt. Sind das nur Gewinnmitnahmen nach der Nvidia-Rally vor allem seit Jahresbeginn - oder wissen da ein paar Insider vor den morgigen Zahlen mehr? Darüber kann man nur spekulieren - aber auffallend ist doch, dass heute alles, was zuletzt so heiß war (Super Micro Computer, Bitcoin, Ethereum etc.) abverkauft wird. Goldman Sachs sagt: alle sitzen im selben Trade, sind also long in den großen Nasdaq-Tech-Aktien - daher bestehe laut Goldman Sachs das Risiko eines kaskadenhaften Abverkaufs. Muß es so kommen? Nein. Aber wenn Nvidia morgen die extrem hohen Erwartungen nicht noch übertrifft, könnte es ungemütlich werden..

Hinweis aus Video: