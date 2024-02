Vancouver, British Columbia, Kanada - 20. Februar 2024 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d)“), ein aufstrebender Marktführer und Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmittel, freut sich, eine weitere bedeutende Leistung bekannt zu geben, da Moodrink, das Referenzprodukt des Unternehmens, mittlerweile in ausgewählten Geschäften des weltweit führenden Naturkost- und Bio-Lebensmittel-Einzelhändlers (der „Einzelhändler“) in Ontario (Kanada) komplett ausverkauft ist. Diese Mitteilung folgt unmittelbar auf den vor kurzem vom Unternehmen erzielten Umsatzerfolg (wie in der Pressemitteilung vom 16. Februar 2024 ausgeführt), mit dem der Ausverkauf und die Nachbestellungen von ausgewählten unabhängigen Geschäften und Einzelhandelsketten-Filialen in ganz Kanada gefeiert wurden.

Für das Management ist der jüngste Erfolg von Moodrink bei dem Einzelhändler ein Zeichen des wachsenden Interesses der Konsumenten an dem pflanzlichen Alternativgetränk von bettermoo(d). Dies bedeutet ein Potenzial für Expansion und für die Anerkennung des Unternehmens in dem äußerst wettbewerbsintensiven Milliarden Dollar schweren Markt für pflanzliche Milchalternativen, insbesondere nach der kanadaweiten Einführung von Moodrink durch das Unternehmen (siehe Pressemitteilung vom 2. Februar 2024). bettermoo(d) arbeitet intensiv daran, die Bestände des Einzelhändlers aufzufüllen, um sicherzustellen, dass Moodrink für dessen geschätzte Kunden weiterhin erhältlich ist.

„Wir sind außerordentlich erfreut über die überwältigenden Reaktionen der Konsumenten in den Geschäften des Einzelhändlers in Ontario; dies ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass unsere harte Arbeit und unser Engagement, die sich weiterentwickelnden Vorlieben und Präferenzen der Konsumenten zu bedienen, fruchtbare Ergebnisse erzielen. Dieser Erfolg motiviert uns, unsere Präsenz weiter auszudehnen, und mit unserem Bestreben, unsere pflanzlichen Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, fortzufahren“, so Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).