San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Remote Edge Computing erfordert

leistungsstarke KI- und Schulungslösungen zur Unterstützung erweiterter

Workloads und zur Steigerung der Produktivität



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Hersteller von IT-Komplettlösungen für KI,

Cloud, Storage und 5G/Edge, erweitert sein Portfolio an KI-Lösungen, mit denen

seine Kunden die Leistungsfähigkeit von KI an Edge-Standorten wie öffentlichen

Räumen, Einzelhandelsgeschäften oder industrieller Infrastruktur nutzen können.

Durch die Verwendung von anwendungsoptimierten Supermicro-Servern mit

NVIDIA-GPUs wird die Feinabstimmung von vortrainierten Modellen und die

Bereitstellung von KI-Inferenzlösungen am Ort der Datengenerierung erleichtert

und Reaktionszeit und Entscheidungsfindung verbessert.





"Supermicro verfügt über das breiteste Portfolio von Edge-KI-Lösungen, die inder Lage sind, vortrainierte Modelle für die Edge-Umgebungen unserer Kunden zuunterstützen", berichtet Charles Liang, President und CEO bei Supermicro. "DerSupermicro Hyper-E Server, der auf den dualen Intel® Xeon®-Prozessoren der 5.Generation basiert, kann bis zu drei NVIDIA H100 Tensor Core-GPUs unterstützenund bietet damit eine beispiellose Leistung für Edge-KI. Mit bis zu 8 TBArbeitsspeicher in diesen Servern bringen wir die KI-Verarbeitungsleistung desRechenzentrums an die Edge. Supermicro stellt der Branche weiterhin optimierteLösungen bereit, mit denen Unternehmen durch die Verarbeitung von KI-Daten anihren Edge-Standorten einen Wettbewerbsvorteil erzielen können."Um mehr über Supermicro Edge AI Solutions zu erfahren, besuchen Siewww.supermicro.com/edge-ai (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4095059-1&h=3633227110&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4095059-1%26h%3D3285945374%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fedge-ai%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fedge-ai&a=www.supermicro.com%2Fedge-ai) .Dank dieser fortschrittlichen Servertechnologien müssen die Benutzer die Datennicht mehr zur Verarbeitung in die Cloud schicken, sondern nur noch an den Ortzurückholen, an dem sie benötigt werden. Ab sofort können Kunden vortrainierte,leistungsoptimierte Large Language Models (LLMs) verwenden, die über NVIDIA AIEnterprise an Edge-Standorten verfügbar sind, an denen die Daten für einepräzise Echtzeit-Entscheidungsfindung in der Nähe der Datenquelle benötigtwerden."Unternehmen aus Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel,Fertigungsindustrie und Automobilindustrie wollen KI zunehmend im Edge-Bereicheinsetzen", erklärt Kevin Connors, Vice President of Partner Alliances beiNVIDIA. "Die neuen NVIDIA-zertifizierten Systeme von Supermicro, die auf der