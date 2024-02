Neuer Challenger an Bord? Syai Health führt die neue Mode in das CGM-Erlebnis und das Management chronischer Krankheiten ein Syai Health erhielt eine bedeutende Finanzierung von AstraZeneca plc und der Xiaomi Corporation. SINGAPUR, 21. Februar 2024 /PRNewswire/ - Das in Singapur ansässige Biotech-Unternehmen Syai Health, kurz für „Sychronise + AI", sicherte sich eine …