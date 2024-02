SHENZHEN, China, 21. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, eine Marke von ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. freut sich, seine Teilnahme am MWC Barcelona 2024 bekannt zu geben, der größten und einflussreichsten Konnektivitätsveranstaltung der Welt, die vom 26. bis 29. Februar 2024 von der GSMA in Spanien ausgerichtet wird. Am Stand 6B12 präsentiert Mibro die Smartwatches und Kinder-Handyuhren der Marke sowie das allererste neue Produkt aus der professionellen Sportserie GS Active.

Die GS Active ist eine Outdoor-Sportuhr, die mit einem 1000 nits hellen Amoled-Bildschirm und Mibros eigenem Algorithmus, dem SeekBeats Motion Algorithm, ausgestattet ist. Voraussichtlich wird das neue Produkt zwischen März und April 2024 weltweit erhältlich sein.