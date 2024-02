FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Waffenlieferungen/Ukraine:

"Mit ihrem Antrag für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine versuchen die Ampel-Fraktionen einen lange geführten Streit, insbesondere mit Kanzler Olaf Scholz (SPD), in vernünftige Bahnen zu lenken. Während Scholz bremst, wollen einige Abgeordnete viel mehr, der Rest positioniert sich irgendwo dazwischen. Und so findet sogar das Dauerthema Marschflugkörper Taurus Eingang in den Antrag, ohne dass der Name des Systems ausdrücklich genannt wird. Das lässt Scholz immer noch eine Hintertüre offen, etwa den eines Ringtauschs, bei dem Deutschland Taurus an Frankreich und Großbritannien liefert und die beiden Länder ihre Marschflugkörper an die Ukraine."