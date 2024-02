LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Wohnraummangel:

"Die Bau- und Immobilienbranche taumelt weiter durch ihre Krise. Wer derzeit in einer deutschen Großstadt nach einer Bleibe sucht, weiß, wie gravierend der Wohnraummangel in Deutschland inzwischen ist. Geywitz kann das Problem nicht alleine lösen. Was es jetzt braucht, ist eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Länder, Kommunen - und Parteien."/nme/DP/he