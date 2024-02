NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Umgang mit Assange:

Wie der Westen mit Julian Assange umgeht, das ist schon lange die Nagelprobe dafür, wie ernst diesem Westen die Beschwörung seiner Werte und seiner Rechtsstaatlichkeit ist: Assange ist sozusagen unser Nawalny. Beide taten Ähnliches. Nawalny enthüllte Korruption und Exzesse der Diktatur in Russland. Assange legte 2010 Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan offen. Und, man muss es leider so konstatieren: Der Westen, der sich in aller Regel mit seinem Rechtsstaats-Prinzip abhebt von Diktaturen, geht mit Assange schlecht um - besser zwar als Putins Willkür-Regime mit Nawalny, aber menschenunwürdig bis lebensgefährdend. Und das ist eine Schande./nme/DP/mis