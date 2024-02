G20-Außenminister diskutieren über Kriege in Ukraine und Gaza Die Außenminister der G20-Runde der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte treffen sich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr MEZ) im brasilianischen Rio de Janeiro. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. …