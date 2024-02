FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach seinen deutlichen Vortagesgewinnen über 1,08 US-Dollar behauptet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0812 Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0802 Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte am Dienstag seine Erholung nach dem Kursrutsch vor gut einer Woche beschleunigt und war in der Spitze bis auf 1,0839 Dollar geklettert. Dies war der höchste Stand seit Anfang Februar.