LONDON, 21. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Synthesized Ltd , eine führende Plattform zur Datengenerierung und -bereitstellung, die Ingenieurteams eine schnelle Möglichkeit bietet, durch fortschrittliches maschinelles Lernen und Automatisierung produktionsähnliche Test- und Trainingsdaten zu erstellen und gemeinsam zu nutzen, gab heute bekannt, dass UBS Next, die Risiko- und Innovationseinheit der Gruppe, in die nächste Wachstumsphase des Unternehmens investieren wird.

Synthesized verfügt über einen einzigartigen, KI-gesteuerten, code-zentrierten Ansatz, um Datenbankumgebungen mit produktionsähnlichen Testdaten zu füllen. Diese Methode ist nicht nur zeitgemäß, sondern auch unverzichtbar, da sie dem wachsenden Bedarf an einer effizienten und sicheren Datenverwaltung in einer sich rasch entwickelnden digitalen Landschaft gerecht wird.