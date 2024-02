TORONTO und HAIFA, Israel, 20. Februar 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen, unterstreicht mit Stolz sein expandierendes Portfolio an geistigem Eigentum (IP), das als Grundlage für sein strategisches Ziel der Lizenzierung der innovativen ExoTherapy-Plattform an interessierte Biotech-Unternehmen dienen wird.

Das Portfolio an geistigem Eigentum von NurExone beschreibt die umfassende Technologie und die Verfahren der ExoTherapy-Plattform für die Herstellung von Nanomedikamenten, einschließlich der großtechnischen Herstellung von Exosomen, der Beladung mit aktiven Molekülen und der Zusammensetzung der Exosomen selbst. Die Beladungstechnologie wurde der Öffentlichkeit in der Pressemitteilung vom 12. Februar 2024 vorgestellt. Heute stellt das Unternehmen seine innovativen Bioreaktoren und biologischen Prozesse für die Herstellung von Exosomen vor:

1. Wiederholbare Produktion von Exosomen mit hoher Ausbeute

2. Herstellung natürlicher und wirksamer Exosomen (nicht synthetisch hergestellt)

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, betonte: "Exosomen sind für ihre angeborenen regenerativen Fähigkeiten bekannt und werden sowohl im Gesundheitsbereich als auch in der Ästhetik immer wichtiger. Mit unseren firmeneigenen Produktions- und Beladungsvorteilen treibt NurExone die Entwicklung von Nanowirkstoffen voran, die Exosomen als Bio-Delivery-System nutzen, angefangen mit ExoPTEN. Darüber hinaus dürfte unsere ExoTherapy-Plattform eine breite Anziehungskraft auf die Pharmaindustrie ausüben und eine Vielzahl potenzieller Kooperationen ermöglichen, die zu innovativen Nanomedikamenten und einer stabilen Einnahmequelle für das Unternehmen führen dürften."

Wissenschaftliche Ergebnisse und Initiativen haben die Effizienz des großtechnischen Produktionsprozesses des Unternehmens, die Wirksamkeit der firmeneigenen small-interfering RNA-Sequenzen ("siRNA") als therapeutisches Mittel und die Technologie für die Beladung von therapeutischen Molekülen in Exosomen nachgewiesen. Aspekte der Plattform des Unternehmens, die sich auf die Produktion von extrazellulären Vesikeln (EVs) beziehen, werden in einem wachsenden Portfolio an geistigem Eigentum beschrieben, von dem sich zwei PCT-Anträge derzeit in den nationalen Phasen befinden.