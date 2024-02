NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Siemens bedeute hohe Qualität und die Ausrichtung auf zentrale langfristige Trends in Automation, Elektrifizierung und Industrie-Software, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies bekämen Anleger derzeit zu einer Bewertung, die erheblich unter der von Konkurrenten wie Schneider Electric liege./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 16:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 06:00 / UTC