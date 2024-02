Wichtigste Nachrichten:

- Durch vier neue Patente in Asien erweitert sich das Portfolio auf 40 Patente, wobei weitere mehr als 55 zum Patent angemeldet sind.

Japan: Bildung von Lithium-Metalloxid-Kathoden aus elementarem Metall.

Taiwan: Batterieoptimierung durch vereinfachte Elektrolyt- und One-Pot-Kathode.

China und Korea: Gleichzeitige Herstelldung der Beschichtung und der Kathode in einem einzigen Arbeitsschritt.

- Demonstriert die Tiefe und weltweite Relevanz des innovativen One-Pot-Verfahrens von Nano One.

- Steigerung des Shareholder-Value und des Technologieangebots.

- Verbesserung der Führungsposition bei gleichzeitiger Sicherung kommerzieller Vorteile.

Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder „das Unternehmen“) ist ein Cleantech-Unternehmen, das über ein patentiertes Verfahren zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien verfügt, die sichere und belastbare Lieferketten ermöglichen, indem sie die Kosten, die Komplexität, die Energieintensität sowie den ökologischen Fußabdruck reduzieren.

Nano One freut sich zu melden, dass sich sein Portfolio an geistigem Eigentum durch vier Bestätigungen der Patentgewährung in Asien erweitert hat.

„Diese vier neuen Patente erweitern unser Portfolio auf vierzig“, sagte Dr. Stephen Campbell, CTO von Nano One, „und bieten nicht nur für unsere Aktionäre, sondern auch für unsere bewährten Partner, Stakeholder und zukünftigen Lizenznehmer Mehrwert. Kontinuierliche Innovation ist für unsere Strategie von entscheidender Bedeutung, und diese neuesten Patentgewährungen belegen die Qualität und die Bandbreite unseres Technologieangebots, insbesondere in Asien, wo wir zahlreiche strategische Interessen verfolgen. Der zusätzliche Patentschutz umfasst das One-Pot-Verfahren, die Einkristall-Beschichtung, die Metal-to-Cathode-Technologie M2CAM und den Elektrolyten der Hochspannungsbatterie. Wir haben zudem in wichtigen Rechtssystemen, die Kanada, die USA, China, Korea, Taiwan, Japan und Europa umfassen, mehr als 55 zusätzliche Patentanmeldungen laufen, und weitere sollen hinzukommen.“