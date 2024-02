Die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) betrifft Amtagvi, ein bahnbrechendes Therapeutikum von Iovance, das sich als erste und einzigartige personalisierte T-Zell-Therapie für die Behandlung von soliden Tumoren einen Namen macht. Der Aktienkurs von Iovance Biotherapeutics kletterte um circa 30 Prozent nach oben.

Führende Finanzinstitute und Analysehäuser wie Wells Fargo, Piper Sandler und H.C. Wainwright haben prompt ihre Kursziele für Iovance angepasst. Wells Fargo hob sein Ziel von 17 auf 22 US-Dollar an, während Piper Sandler sein Kursziel von 14 auf 18 US-Dollar erhöhte und es in einer Analyse als "eine Zulassung, die Jahrzehnte in der Mache war" betitelte.

H.C. Wainwright setzte das Kursziel sogar von 28 auf 32 US-Dollar herauf. Damit gehört H.C. Wainwright zu den bullishten Investmenthäusern. Das Aufwärtspotenzial beträgt über 160 Prozent. Generell ist die Mehrheit der Analysten sehr optimistisch. Sie trauen der Aktie zu, sich im Wert zu verdoppeln. 13 von 14 Analysten bewerten sie mit "Buy". Dagegen steht ein "Halten".

Neben der Zulassungsnachricht kündigte Iovance ebenfalls an, dass es erfolgreich Stammaktien im Wert von 211 Millionen US-Dollar zu einem Preis von 9,15 US-Dollar pro Aktie platziert hat. Diese Kapitalerhöhung zielt darauf ab, den Erlös unter anderem für die Markteinführung von Amtagvi zu nutzen, was die finanzielle Grundlage des Unternehmens stärken und seine Position im Markt für Krebsbehandlungen festigen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Iovance Biotherapeutics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (21. Februar 2024, 08:54 Uhr) gehandelt.