Lebensmittelunternehmen Danone will offenbar Russland-Geschäft an Tschetschenen-Geschäftsmann verkaufen Danone will offenbar sein Russland-Geschäft mit Milch- und Pflanzenprodukten für 17,7 Milliarden Rubel an einen Geschäftsmann mit tschetschenischen Verbindungen verkaufen. Die Aktie zeigt sich davon bisher unbeeindruckt.