ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion vor Zahlen von 43 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein gutes viertes Quartal scheine in den Aktien eingepreist, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es benötige nun mehr Vertrauen in das Margenziel von 10 Prozent, um mehr Potenzial zu erschließen. Der Experte erhöhte allerdings etwas den in seinem Modell verwendeten Bewertungsmultiplikator./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 05:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 05:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 41,38EUR auf Tradegate (21. Februar 2024, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m