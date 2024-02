Der deutsche Leitindex wird vor den Zahlen von Nvidia wieder etwas mutiger. Allerdings hatte der DAX seit den US-Erzeugerpreisen von vergangenen Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Mit 17.094,18 Punkten liegt der deutsche Leitindex wenige Minuten nach dem Xetra-Start um 0,15 Prozent zu. Er bleibt damit komfortabel über der Marke von 17.000 Punkten, die zugleich als Unterstützung dient.

Für den MDAX geht es um 0,19 Prozent auf 25.808,19 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,2 Prozent.

Im Fokus stehen zur Wochenmitte zwei Ereignisse am Abend: Zum einen das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed und zum andern die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia

Kann Nvidia eigentlich nur verlieren?

Nvidia gilt als Zugpferd der aktuellen Börsenrallye in New York, und die Börse hat die Bewertung von Nvidia so stark in die Höhe getrieben, dass selbst beeindruckende Ergebnisse für das vierte Fiskalquartal und ein sehr optimistischer Ausblick für das Fiskaljahr 2025 möglicherweise nicht ausreichen, um Enttäuschungen im Aktienkurs zu vermeiden.

Das muss Nvidia mindestens liefern!

Die durchschnittlichen Analystenerwartungen belaufen sich auf einen Umsatz von 20,37 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,58 US-Dollar. Für das Fiskaljahr 2025 prognostizieren die Analysten nun einen Umsatz von 97,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 22,07 US-Dollar je Aktie. Diese erwarteten Wachstumsraten von 63 bzw. 77 Prozent sollen die aktuelle Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen US-Dollar stützen.

Was passieren kann, wenn die Zahlen nicht stimmen, haben Dienstag Palo Alto und SolarEdge gezeigt. Beide Aktien sind kräftig abgerauscht!

Amazon im Börsen-Olymp angekommen!

Am Abend teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices mit, dass ab dem 26. Februar die Aktie des Internet-Giganten in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen wird. Um Platz zu machen, muss die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance weichen. Die Entscheidung von S&P wurde damit begründet, dass der Einzelhandel eine zunehmend wichtige Rolle in der US-Wirtschaft spielt.

Symrise leidet unter US-Konkurrent!

International Flavors & Fragrances hat die Anleger mit einem bunten Strauss an schlechten Nachrichten überrascht. Der US-Chemiekonzern verfehlte die Schätzungen der Analysten und halbierte in etwa die Dividende. DAs kam nachbörslich überhaupt nicht gut an und sorgt dafür, dass Symrise heute einer der schwächsten Werte im DAX ist.

Knaus Tabbert: So sehen Rekordzahlen aus!

Getrieben durch die starke Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen sämtlicher Konzernmarken und die Mehrmarkenstrategie im Bereich Fahrgestelle, konnte das Unternehmen den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 laut vorläufigen Zahlen auf 1,4 Milliarden Euro steigern.

Insgesamt stieg der konsolidierte Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 um 37,3 Prozent auf 1.441 Millionen Euro (Vorjahr: 1.050 Millionen Euro) - was die stärkste Steigerung der Unternehmensgeschichte ist. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden konzernweit 18.584 Wohnmobile und Camper Vans (Vorjahr: 11.426) sowie 12.029 Wohnwagen (Vorjahr: 18.130) verkauft.

"Das anhaltende Interesse am Caravaning und insbesondere an den Freizeitfahrzeugen unserer fünf Konzernmarken spiegelt sich zum Jahresende auch in einem weiterhin hohen Auftragsbestand von rund einer Milliarde Euro wider", kommentierte Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG, das abgelaufene Jahr. "Mit dem Umsatzwachstum im Jahr 2023 haben wir auch einen bedeutenden Schritt in Richtung unserer angestrebten Wachstums- und Ertragsziele bis 2027 gemacht."

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge

Übrigens: Einge dieser Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!