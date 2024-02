Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines zeigt in diesen Tagen vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung. Noch ist die untere Trendwende nicht in trockenen Tüchern, doch der Kursverlauf der letzten Tage nährt zumindest die Hoffnung auf ein baldiges Ende der bis dato dominierenden Korrektur.

Wie so viele Produzentenaktien auch drehte Agnico Eagle Mines mit dem Jahreswechsel nach unten ab. Das markante Hoch, das Ende Dezember 2023 bei 56+ US-Dollar ausgebildet wurde, ist mittlerweile in weite Ferne gerückt. Zuletzt ging es für die Aktie kurzzeitig unter die 45 US-Dollar, doch die veröffentlichten Quartalszahlen brachten zumindest kurzzeitig den Umschwung…

Finanzergebnis 2023 vs. 2022.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Bericht an. Agnico Eagle Mines produzierte in 2023 3,439 Mio. Unzen Gold, nach 3,135 Mio. Unzen in 2022. Die AISC wurden mit 1.179 US-Dollar je Unze Gold angegeben, 1.109 US-Dollar je Unze in 2022.

Die Kanadier erzielten in 2023 einen Umsatz in Höhe von 6,626 Mrd. US-Dollar (2022: 5,741 Mrd. US-Dollar). Für das abgelaufene Jahr wurde ein Nettogewinn in Höhe von 1,941 Mrd. US-Dollar ausgewiesen, nach 0,670 Mrd. US-Dollar in 2022.

Ausblick 2024

Für 2024 peilt Agnico Eagle Mines eine Goldproduktion in Höhe von 3,350 Mio. Unzen bis 3,550 Mio. Unzen an. Die AISC sollen bei 1.200 US-Dollar bis 1.250 US-Dollar liegen.

Chartcheck

Ergebnisse und Ausblick brachten den Aktienkurs wieder ins Laufen. Agnico Eagle Mines nimmt nach der Rückeroberung der 47 US-Dollar nun so langsam aber sicher den wichtigen Widerstandsbereich 50,0 US-Dollar / 50,8 US-Dollar ins Visier. Ein Ausbruch über die 50,8 US-Dollar wäre in puncto Bodenbildung ein wichtiger Meilenstein. Gleichzeitig würde sich in diesem Fall der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends manifestieren. Doch soweit ist es noch nicht. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst auf den Bereich 45,0 US-Dollar / 44,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig.