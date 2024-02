Der kanadische Silberproduzent Pan American Silver wird am heutigen Mittwoch (21. Februar) die Ergebnisse für das 4. Quartal präsentieren. Das Ganze wird nach Handelsschluss passieren.

Obgleich die Zahlen von Pan American Silver nicht die gleiche Aufmerksamkeit erfahren werden, wie die ebenfalls heute zu erwartenden Nvidia-Daten, so dürften die Zahlen des Silberproduzenten dennoch innerhalb des Gold-Silbersektors interessiert zur Kenntnis genommen werden.

Der obere Chart macht deutlich, dass für Enttäuschungen kein Raum ist. Die Aktie befindet sich in einer angespannten charttechnischen Konstellation und das ist noch überaus wohlwollend umschrieben.

Mit dem Jahreswechsel setzte bei Pan American Silver eine Korrektur ein. Notierte die Aktie Ende Dezember noch im Bereich von 17 US-Dollar, ging es kürzlich für sie unter die eminent wichtige Unterstützung von 13,1 US-Dollar. Damit schlug die Korrektur ein neues Kapitel auf, befindet sich im Bereich von 13,1 US-Dollar doch das markante November-Tief. Das damit ausgelöste Verkaufssignal entfaltete sofort seine Wirkung. Für Pan American Silver ging es schließlich in Richtung 12 US-Dollar.

Oberhalb von 12 US-Dollar setzten immerhin erste Käufe ein. In den letzten Handelstagen legte die Aktie wieder etwas zu und ist nun unmittelbar vor den Zahlen drauf und dran, die 13,1 US-Dollar zurückzuerobern und so der Korrektur etwas die Dynamik zu nehmen.

Der Zahlenveröffentlichung kommt nun eine große Bedeutung zu. Eine negative Reaktion auf die Zahlen und damit einhergehend ein Scheitern der Aktie an den 13,1 US-Dollar könnte die Karten auf der Unterseite noch einmal neu mischen und Pan American Silver in Richtung 12 US-Dollar treiben. Eine positive Reaktion auf die Zahlen und ein Vorstoß über die 13,1 US-Dollar könnten der Aktie hingegen Luft verschaffen und eine Erholung in Richtung 14 US-Dollar oder gar in Richtung 15 US-Dollar ermöglichen.