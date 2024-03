Am Freitag musste die Aktie des Highflyers Super Micro Computer einen 20-prozentigen Crash verkraften. Shortseller konnten endlich aufatmen, weil sie während der rasanten Rallye Verluste in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar hinnehmen mussten. Auch am Dienstag fallen die Titel zu US-Börseneröffnung um über zehn Prozent.

Händler, die gegen das Halbleiterunternehmen gewettet hatten, erzielten bei dem Crash am Freitag, dem größten Rückgang seit August, Papiergewinne in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar, berichtet Bloomberg. Trotzdem haben Shortseller auch nach diesen Gewinnen noch immer rund 4,8 Milliarden US-Dollar an Verlusten zu verzeichnen, weil die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 760 Prozent gestiegen ist, so die Daten von S3 Partners LLC.