Trotz der jüngsten Rückgänge aufgrund von Inflationsbefürchtungen hat der S&P 500 in diesem Jahr beeindruckende Zuwächse verzeichnet und sogar kurzzeitig die 5.000-Punkte-Marke überschritten. In einer Analyse von CNBC wurden nun Unternehmen identifiziert, die nicht nur ein durchschnittliches Gewinnwachstum pro Aktie von mindestens 75 Prozent aufweisen, sondern deren Aktienkurse nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse durchschnittlich um 1,5 Prozent oder mehr steigen.

Ein Unternehmen, das in 90 Prozent der Fälle Konsensschätzungen übertrifft, ist Booking Holdings. Die Aktie tendiert dazu, nach Ergebnisbekanntgaben zu steigen, und steht kurz davor, seine Quartalszahlen zu veröffentlichen. Am Donnerstag um 16 Uhr ist Showtime. Analysten bewerten Booking Holdings durchschnittlich mit "übergewichten" und sehen ein leichtes Kurspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Deutsche Bank bestätigt diese Einschätzung und sieht trotz potenzieller Risiken für das Übernachtungsbuchungswachstum im ersten Quartal einen klaren Pfad für ein nachhaltiges EPS-Wachstum von fast 20 Prozent.

Block, bekannt für seine Finanzdienstleistungen über Square, CashApp und Afterpay, wird ebenfalls seine Quartalsergebnisse am Donnerstagnachmittag veröffentlichen. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit die Erwartungen in 78 Prozent der Fälle übertroffen und seine Aktien steigen in der Regel um etwas mehr als zwei Prozent nach den Ergebnisveröffentlichungen. Benchmark Capital sieht das Unternehmen auf dem Weg zur Profitabilität. Trotz eines bisherigen Rückgangs um mehr als zehn Prozent in diesem Jahr, verzeichnet Block eine positive Dynamik, die sich voraussichtlich fortsetzen wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

