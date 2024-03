Bilquelle: Bitcoindogs

Es ist die Frage, die jeder Krypto-Bro auf den Lippen hat. Welches sind die neuen Top-Kryptos, die die Welt im Bullenmarkt 2024 in Brand setzen werden?

Ein neuer Bitcoin Presale Token, Bitcoin Dogs, ist wie kein anderes Projekt. Nein, im Ernst - es basiert auf der Bitcoin-Blockchain und ist mit ein wenig NFT-Magie versetzt, bereit, das wahrscheinliche NFT-Wiederaufleben voranzutreiben, und hat bereits in 1 Wochen $3m eingesammelt.

In der Zwischenzeit scheint Celestias minimalistischer Ansatz bereit zu sein, eines der vielen Skalierungsprobleme der Blockchain zu lösen, und der Preis spiegelt dies wider.

Und dann ist da noch Pyth Network, das Ende letzten Jahres auf den Markt kam und dessen Kurs sich seit seinem jüngsten Tiefpunkt am 10. Januar verdoppelt hat.

Aber welcher dieser mutigen neuen Kryptos hat die besten Chancen, diese beneidenswerten Gewinne einzufahren?

Bitcoin Dogs: Weil neue Kryptos normalerweise nicht auf BTC basieren

Das passiert, wenn Blockchain-Innovation auf virtuelle Haustierzucht trifft. Es verbindet die technische Attraktivität von NFTs mit dem Markenimage und der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain.

Nur für den Fall, dass Sie es noch nicht bemerkt haben: 0DOG ist ein BRC-20 Token und der erste Token Presale im Bitcoin-Netzwerk überhaupt. Außerdem bietet er Zugang zum Rest des Projekts.

Mit 0DOG können Spieler Teil eines Ökosystems werden, in dem sie ihre virtuellen Hunde aufziehen, trainieren und gegeneinander antreten können - ähnlich wie bei Tamagotchi oder Digimon. Und als ob das noch nicht genug wäre, bietet 0DOG auch Zugang zu einer glänzenden neuen NFT-Kollektion, die ebenfalls auf der Bitcoin-Blockchain implementiert ist. Es sind 10.000 Exemplare verfügbar, gerade rechtzeitig für das Wiederaufleben von NFT, von dem einige vielleicht schon in Krypto-Kreisen gehört haben.

Celestia: Eine minimalistische Blockchain

Celestia hat ein Ziel: die Art und Weise, wie Blockchains erstellt und skaliert werden, zu revolutionieren. Okay, das sind irgendwie zwei, aber Sie verstehen schon. Celestia hat die Blockchain-Architektur von Grund auf neu entworfen und verfolgt dabei einen minimalistischen Ansatz, bei dem die Konsens- und Ausführungsprozesse voneinander getrennt sind.

Diese Trennung wird durch das Sampling der Datenverfügbarkeit erreicht, eine innovative Technik, die die Datenintegrität sicherstellt, ohne das Netzwerk mit Ausführungsaufgaben zu belasten. Diese ausgeklügelte Technik erleichtert den Entwicklern nicht nur das Experimentieren, sondern bietet auch Sicherheitsvorteile, die sich aus dem Validator-Set von Celestia ergeben.

In nur vier Monaten hat der Markt das Potenzial von Celestia erkannt, und der native Token, TIA, verzeichnete einen bemerkenswerten Kursanstieg von 2,20 $ auf 19,40 $. Da der Bullenmarkt gerade erst begonnen hat, könnte dies nur die Spitze des Eisbergs sein.

Pyth Network: Ein Orakel für mehrere Blockchains

Orakel spielen nicht nur in der griechischen Antike und in The Matrix eine wichtige Rolle, sondern sind auch Technologien, die Blockchains mit der Außenwelt verbinden. Man kann sich die Orakel als Boten vorstellen, die den Smart Contracts mitteilen, was außerhalb ihrer kleinen Smart-Contract-Blase vor sich geht.

Das Pyth Network ist ein Oracle-Netzwerk, das die Bereitstellung von Marktdaten in Echtzeit revolutionieren soll. Es arbeitet mit einer Vielzahl von Finanz-Apps auf über 40 Blockchains zusammen und bietet über 380 Preisfeeds mit minimaler Latenz.

Das Pyth Network bezieht diese Daten von allen Marktführern, darunter bekannte Börsen, Market Maker und Finanzdienstleister.

Der Start des Pyth Network war erfolgreich: Es hat einen Gesamtwert von über 1 Milliarde Dollar erreicht, bedient mehr als 250 Anwendungen und sichert ein Handelsvolumen von über 100 Milliarden Dollar.

Welcher dieser neuen Kryptos ist heute die beste Investition?

Alle drei neuen Kryptos haben ihre eigenen, einzigartigen Vorteile. Pyth Network hat ein unglaubliches Wachstum erlebt, konkurriert aber mit Chainlink, dem etablierten Marktführer.

Celestia ist faszinierend. Es befindet sich in einem hart umkämpften Feld, aber wenn es seine Versprechen halten kann, sollte seine Marktkapitalisierung weiter steigen.

Abgesehen von den bereits erwähnten würdigen Versuchen, die neue Kryptowährung des Jahres zu werden, scheint Bitcoin Dogsdie aufregendste Wahl zu sein. Abgesehen von der niedlichen virtuellen Hundeaktion, die er bietet, unterscheidet er sich von allen anderen Presale-Token, da er der erste ICO-Token ist, der auf der Bitcoin-Blockchain basiert. Und Krypto-Investoren lieben große Sprünge nach vorn.

Bitcoin Dogs kommt zum perfekten Zeitpunkt auf den Markt

Vielleicht haben Sie es schon gehört. Die Bitcoin-Halbierung steht im April an, und mit den ETFs, die jetzt etwas von dem bullischen Benzin auf das bereits hell lodernde Feuer gießen, wird sich alles rund um Bitcoin in den kommenden Monaten wahrscheinlich gut entwickeln. Dies und ein lang erwarteter Aufschwung in der gesamten NFT-Branche bedeuten, dass alles darauf hindeutet, dass Bitcoin Dogs zu gegebener Zeit ein ernstzunehmender Gewinner sein wird.

Der Presale läuft bereits, dauert nur 30 Tage und mit einem Preis von $0,0198 für Bitcoin Dogs, der alle 72 Stunden steigt, wird die Chance, an etwas so Einzigartigem teilzuhaben, nicht lange bestehen bleiben.

Klicken Sie hier, um die Bitcoin Dogs Website zu besuchen und 0DOG zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.