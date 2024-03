Für das Gesamtjahr 2023 meldete Iberdrola einen Nettogewinn von 4,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der spanische Energieversorger Iberdrola hat am Donnerstag angekündigt, dass er bis 2024 ein Wachstum seines Nettogewinns von fünf bis sieben Prozent erwarte. Grund dafür seien geplante Rekordinvestitionen in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Bereits 2023 beliefen sich die Investitionen auf rund 11,4 Milliarden Euro.

Der Umsatz sank im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr auch aufgrund gesunkener Strompreise um 8,6 Prozent auf 49,33 Milliarden Euro (2022: 53,95 Milliarden Euro). Dennoch lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 14,42 Milliarden Euro um neun Prozent über dem Vorjahreswert (2022: 13,23 Milliarden).

Die Aktionäre können sich über eine Dividende von 0,55 Euro je Aktie freuen, wovon 20 Cent je Aktie bereits als Zwischendividende ausgezahlt wurden. Die Ausschüttung steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 10,8 Prozent.

Die Iberdrola-Aktie startete mit einem leichten Plus in den Handel, drehte aber kurz darauf ins Minus. Aktuell notiert das Papier an der Madrider Börse rund 0,5 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 10,88 Euro (09:54 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

