Solange der DAX die Marke von 17.000 Punkten weitgehend verteidigen kann, lautet das nächste Anlaufziel auf 17.300 Punkte. Am heutigen Mittwoch stehen vor allem die Quartalszahlen von NVIDIA nach US-Börsenschluss im Fokus. Vor den Zahlen gehen die Investoren allerdings in Deckung, aktuell befinden sich die Aktien von NVIDIA unter Druck, -3,60%. Um 20:00 Uhr am Abend steht in den USA zudem das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung im Blick.

Aktuelle Lage DAX im Long-Modus.