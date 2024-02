Seite 2 ► Seite 1 von 7

Toronto (ots/PRNewswire) -- Ausweitung der physisch gesicherten ETPs: Die Tochtergesellschaft von DeFiTechnologies, Valour Inc., kündigt ein neues Produktangebot an, mit dem einphysisch besichertes Exchange Traded Product (ETP) für das Internet ComputerProtocol (ICP) Token (ISIN: GB00BS2BDN04) eingeführt wird. Das ETP ist ab dem14. Februar 2024 zum Handel verfügbar.- Pionierarbeit bei der Blockchain-Innovation: Das Internet Computer Protocol(ICP) ist eine Blockchain-Plattform, mit der die Funktionalität von Web3erweitert werden soll. Mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung von rund6 Milliarden US-Dollar hat sich Internet Computer als wichtiger Innovator imBlockchain-Bereich positioniert, wobei das ICP-Token zu den 20 wichtigstenKryptowährungen weltweit zählt.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (NEO:DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertesTechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditionellerKapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet (" DeFi" ),freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour" ), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (" ETPs "),die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, seinphysisch unterlegtes Staking-ETP für das ICP-Token eingeführt hat.Der Valour Internet Computer Protocol (ICP) ETP (ISIN: GB00BS2BDN04) bietetPrivatanlegern und institutionellen Investoren ein vertrauenswürdiges, sicheresund diversifiziertes Engagement in das innovative und schnell wachsendeInternet-Computer-Ökosystem und ermöglicht die Beteiligung an einer dezentralenWeb-Plattform, die die Zukunft der digitalen Landschaft neu definieren soll.Der Internet Computer erweitert das öffentliche Internet um autonome, serverloseCloud-Funktionen, die es ermöglichen, nahezu jedes System oder jeden Dienstvollständig in einem dezentralen Netzwerk aufzubauen. Entwickler und Unternehmenmüssen sich nicht mehr auf alte IT-Systeme verlassen, die anfällig für Hacks undAusfälle sind. Der Internet-Computer ist ein manipulationssicheres undunaufhaltsames Netzwerk, ein neues Paradigma der Rechenleistung."Durch die Auflegung des Valour Internet Computer Protocol (ICP) ETP erweiternwir unser Portfolio und bieten Anlegern ein breiteres Spektrum an hochwertigendigitalen Vermögenswerten", so Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFiTechnologies und Direktor von Valour. "Diese Initiative ist ein Beweis für unserEngagement für Vielfalt und Innovation in der Investitionslandschaft. Durch diekontinuierliche Erweiterung unserer Angebotspalette wollen wir Anlegern die