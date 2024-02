TAOYUAN, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- In Anerkennung der zentralen Rolle von 5G in der Industrie hat sich TAILYN mit der Integration der Technologien KI, 5G und TSN an die Spitze der Transformation der Fertigungsbranche und verschiedenen vertikalen Netzwerkmärkten gesetzt.

Die TSN-Lösung (Time-Sensitive Networking) von TAILYN kann in modernste KI-gestützte Algorithmen integriert werden. Diese Optimierung verbessert die Verwaltung des Netzwerkverkehrs, die vorausschauende Wartung und die Erkennung von Anomalien. Auf diese Weise wird ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet und die Ausfallzeiten kritischer Systeme minimiert. Die TSN-Ethernet-Switches von TAILYN passen sich an unterschiedliche Netzwerkbedingungen an, beheben potenzielle Engpässe proaktiv und garantieren die Echtzeit-Übertragung kritischer Steuerungsdaten. Insbesondere in bestimmten industriellen Anwendungsszenarien, wie der Sicherheitsüberwachung des Straßenverkehrs und der unterirdischen Bauumgebung, sind zuverlässige Datenübertragungen in Echtzeit aufgrund der langen Tunnel und der komplexen Struktur auf der Straße oder im Bergbau entscheidend.

Der Switch von TAILYN bietet verschiedene Technologien zur Digitalisierung intelligenter Verkehrssysteme und erleichtert den bidirektionalen, sofortigen Austausch und die kontinuierliche Aktualisierung von Daten, um unvermeidliche Änderungen zu berücksichtigen, die sich auf die gesamte Verkehrsarchitektur auswirken. Die Nutzung desselben Netzwerks für Kontrollmeldungen, Fahrgastinformationen und Kunden-WLAN erhöht die Bedeutung der Cybersicherheit.

TAILYN strebt eine kontinuierliche Verbesserung der Produktionstechnik durch intelligente Datenverarbeitung an. Das AI TSN von TAILYN steigert nicht nur die Effizienz der Produktionslinie, sondern reduziert auch den Bedarf an manueller Planung, senkt die Fehlerquote und bietet Flexibilität für komplexe Szenarien. Diese innovative Lösung gleicht den Rhythmus der Zusammenarbeit an die kabelgebundene und drahtlose 5G-Umgebung an, ermöglicht nahtlose Interaktionen und verbessert die Produktionskapazität.

Bei der Erkundung spezifischer Anwendungen – insbesondere in Sektoren wie dem Bergbau, in denen IT und OT nahtlos integriert werden – zeigen die Konnektivitätslösungen von TAILYN die Innovationskraft des Unternehmens jenseits der etablierten Grenzen. In solchen Umgebungen setzen die Lösungen ein enormes Potenzial frei, indem sie den Abstand zwischen den Bergbaufahrzeugen autonom anpassen, um die Betriebssynchronisation zu gewährleisten und verschiedene abnormale Bedingungen im Bergbaugebiet zu kompensieren. Dazu gehört die Bewältigung von Situationen wie dem Eindringen von Fremdobjekten, Abweichungen bei der Abbaugeschwindigkeit und Anomalien wie sich lösenden Adern oder Wassereinbrüchen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen kann AI TSN in Echtzeit Anpassungen vornehmen und so einen zuverlässigen Betrieb des Bergbautransportsystems gewährleisten.

In der schnelllebigen Welt der Konnektivität ist TAILYN mit seiner erweiterten 5G-Technologie und den zuletzt eingeführten Lösungen wie dem 5G-Fronthaul-Switch, dem TSN-Switch, dem 90-W-PoE-Switch, dem 5G-M12-Gateway oder dem Middle-End-Ethernet-Switch wegweisend. TAILYNs Einsatz für Innovation und offene Lösungen, die 5G, KI und ORAN kombinieren, trägt zu einer stärker vernetzten Welt bei.

Für weitere Informationen über TAILYN und seine industriellen Netzwerklösungen besuchen Sie bitte www.tailyn.com.tw.

