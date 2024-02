MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zum Jahreswirtschaftsbericht:

Mit dem vorhergesagten Kümmer-Wachstum wird Deutschland die Lasten der Klimawende nicht schultern können, die sich laut KfW-Studie bis 2045 auf 5000 Milliarden Euro belaufen. Auch die nötigen massiven Investitionen in Bundeswehr und Digitalisierung sind so nicht zu stemmen.

Die ungünstige Demografie am Standort Deutschland lässt sich kurzfristig nicht ändern, und auch die geopolitischen Risiken werden so schnell nicht verschwinden. Umso wichtiger ist es, jetzt an den verbleibenden Stellschrauben zu drehen. Deutschland muss ran an den Bürokratie-Irrsinn, durch eine Bürgergeldreform Arbeitsanreize stärken und Abgaben senken, um seinem hochinnovativen Mittelstand Luft zum Atmen zu geben. Die wirtschaftliche Lage zwingt die Ampel, ihre Politik zu ändern. Schafft sie das nicht, dann wird sich die wirtschaftliche Lage eine neue Regierung suchen./yyzz/DP/mis