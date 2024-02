TOKIO, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd, ein weltweit führendes Unternehmen für technische Kunststoffe, freut sich bekannt zu geben, dass sein DURANEX(R) PBT für Batteriesätze ausgewählt wurde, die von der Selex Smart Electric Vehicles Joint Stock Company (Selex Motors), einem Elektromotorrad-Start-up aus Vietnam, hergestellt werden. Batterieabdeckungen spielen bei Elektrofahrzeugen eine entscheidende Rolle, da sie für Sicherheit sorgen und die Unversehrtheit des Batteriesatzes gewährleisten. Sie sind auch wichtig für die Gesamtfunktionalität und die Attraktivität von elektrischen Zweirädern, die letztlich zum Erfolg des Marktes für Elektrofahrzeuge beitragen.

Selex Motors hat sich für DURANEX(R) PBT von Polyplastics entschieden, das speziell für diese Anwendung formuliert und hergestellt wird, um dem Unternehmen zu helfen, die Gesamtqualität seiner Batterien zu verbessern. Die fortschrittliche Qualität von DURANEX(R) PBT zeichnet sich durch Flammwidrigkeit, geringen Verzug sowie Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Durch die Integration von DURANEX(R) in seine Batterieabdeckungen setzt Selex Motors einen höheren Standard für Leistung und Zuverlässigkeit und trägt letztlich zu einer umweltfreundlicheren, effizienteren und sichereren Zukunft der Elektrofahrzeuge bei.

Polyplastics und Selex Motors halten sich an die höchsten Industriestandards, um sicherzustellen, dass die Batterieabdeckungen strenge Qualitätsmaßstäbe erfüllen. DURANEX(R) PBT wurde von Underwriters Laboratories Inc. (UL) mit der Einstufung V-0 zertifiziert, was auf eine hohe Flammwidrigkeit hinweist. Darüber hinaus haben die mit DURANEX(R) hergestellten Batterieabdeckungen die anspruchsvollen Anforderungen des Vietnam National Standard System und die strengen internationalen Normen übertroffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/26.html

Informtionen zu Selex Motors

Selex Motors wurde 2018 in einem 10 Quadratmeter großen Raum mit dem Ziel gegründet, die nachhaltige Entwicklung Vietnams und der Welt durch intelligente Elektroautos und die Einbindung erneuerbarer Energien in den Verkehr zu fördern. Selex steht für Smart Electric Vehicles X, und das X" steht für ein umfangreiches zukünftiges Portfolio an Elektrofahrzeugmodellen sowie für den Faktor X. Um die Nutzung dieser Art von Fahrzeugen in Vietnam und Südostasien zu fördern, hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung eines kompletten Ökosystems für intelligente Elektromotorräder konzentriert. Selex Motors ist jetzt der vertrauenswürdige EV-Partner von verschiedenen Lieferdiensten wie Shopee, Lazada und anderen, was einen großen Schritt in der umweltfreundlichen Transportbranche darstellt. Es zeigt, wie die Technologie vorteilhafte, langfristige Verbesserungen in der Transportbranche bewirken kann.

Informationen zu Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402136458-O1-1xn7N4X7.pdf

DURANEX(R) ist eine Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

