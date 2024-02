BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um mehr Transparenz für Patienten und die finanzielle Stabilisierung der Krankenhäuser ist eine Lösung gefunden. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat beschloss, dass ein vorerst gestopptes Gesetz dazu kommen soll, wie die Co-Vorsitzende, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), am Mittwochabend in Berlin mitteilte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte: "Es gibt mehr Geld für die Kliniken und eine bessere Übersicht über die Qualität der Häuser." Damit könne eine Insolvenzwelle abgewendet werden. Für eine geplante große Reform der Krankenhäuser stellte er einen milliardenschweren "Transformationsfonds" in Aussicht.

Der Bundesrat hatte ein vom Bundestag beschlossenes Transparenzgesetz für die Kliniken im November ausgebremst. Der Vermittlungsausschuss stimmte nun mit Mehrheit dafür, es anzunehmen. Einem Bundesratsbeschluss stehe nichts mehr im Wege, sagte Lauterbach. Schwesig sagte, man könne damit rechnen, dass es für eine Zustimmung reiche.