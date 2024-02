Optionen auf die Secured Overnight Financing Rate, den Nachfolger des Libor, deuten erstmals wieder auf die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed in den nächsten drei Monaten hin, auch wenn sie gering ist, so Ben Emons, Senior Portfolio Manager und Leiter Fixed Income bei NewEdge Wealth in New York. Und am Montag warnte Bill Dudley, ehemaliger Präsident der New Yorker Fed, in einer Bloomberg-Kolumne, dass das aktuelle Zinsniveau von 5,25 bis 5,5 Prozent möglicherweise nicht hoch genug sei, um das Wachstum in den USA zu bremsen.

"Der Markt 'spielt' in gewisser Weise mit der Idee, dass die Fed die Zinsen wieder anheben muss", erklärte Emons. "Die flüchtige 'letzte' Zinserhöhung, die seit Sommer 2023 im Raum steht, feiert ein 'leises' Comeback. Dies ist jedoch keine Überraschung, da mehrere Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC), einschließlich des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die Option einer Zinserhöhung auf dem Tisch gelassen haben."

Bereits vor dem überraschend starken CPI-Bericht für Januar vor einer Woche hatte Jason Williams, ein globaler Marktstratege bei der Citigroup, die Möglichkeit von Zinserhöhungen der Fed im Zusammenhang mit einer möglichen Debatte über das angemessene Niveau des neutralen Zinssatzes, der die Wirtschaft weder stimuliert noch drosselt, offen diskutiert. Und bereits vor einem Jahr hatten die Analysten der Credit Suisse die Möglichkeit antizipiert, dass die damals geplanten Zinserhöhungen der Fed nicht ausreichen würden, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Ein unmittelbares Risiko einer möglichen Zinserhöhung durch die Fed für die Finanzmärkte besteht laut Emons darin, dass ein solches Szenario derzeit nicht in den "überkauften" Aktienpositionen eingepreist ist. Steigende Staatsanleiherenditen und längerfristig höhere Zinsen verunsichern Aktienanleger, zum Teil weil auch die zukünftigen Kosten der Unternehmenstätigkeit steigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

