Ölpreise bauen Vortagsgewinne leicht aus Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,31 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der …