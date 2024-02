SFC Energy will nach Rekordjahr weiter zulegen Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy will im laufenden Jahr weiter kräftig wachsen. Der Umsatz soll zwischen 20 und 30 Prozent auf einen Wert zwischen 141,7 und 153,5 Millionen Euro zulegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag …