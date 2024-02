Das Paar EUR/GBP hält sich weiterhin in einem seit Februar letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend auf und fiel hierbei bis Sommer auf 0,85 GBP und einen sehr wichtigen Support zurück. Seitdem schwankt der Wert grob seitwärts und in der Spitze bis 0,8760 GBP. Die letzten Wochen waren erneut von Rücksetzern geprägt, diese reichten in den markanten Unterstützungsbereich von 0,85 GBP talwärts. Dort konnte nach einem kurzen, aber heftigen Gefecht eine Gegenbewegung zur Oberseite gestartet werden, diese hängt jedoch an der Kursmarke von 0,8572 GBP fest. Hierbei zeichnet sich jedoch auch eine kleinere inverse SKS-Formation ab, die auf weiteres Aufwärtspotenzial schließen lässt.

Auflösung zur Oberseite erwartet