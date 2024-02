HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle im Zuge eines Analystenwechsels von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 57 Euro angehoben. Der Marktführer unter den deutschen IT-Dienstleistern für kleine und mittlere Unternehmen wachse nicht nur überdurchschnittlich, sondern biete auch eine im Schnitt höhere Profitabilität, schrieb die neu zuständige Analystin Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe in den vergangen fünf Jahren Ebit-Margen erzielt, die zwei Prozentpunkte über denen der europäischen IT-Händler gelegen hätten, und dürfte dies auch weiterhin schaffen. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2024 und 2025./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 18:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 47,20EUR auf Tradegate (22. Februar 2024, 08:30 Uhr) gehandelt.



