BEIJING, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Am 27. Januar feierte CAVAN AUTO, eine Marke für Fahrzeuge mit neuer Energie (NEV), ihren offiziellen Markteintritt mit einer Einführungsveranstaltung unter dem treffenden Motto „One Mile One Smile". CAVAN wurde in Partnerschaft mit Chinas größtem Nutzfahrzeughersteller Foton, Bosch Ventures und Boyuan Capital, SinoHytec und BAIC Capital gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine kohlenstofffreie, nachhaltige Transportzukunft zu fördern, eine proprietäre intelligente Plattformarchitektur für NEVs zu entwickeln und ein neuartiges Geschäftsökosystem in diesem Bereich aufzubauen. Durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien (RE) will CAVAN seinen Kunden weltweit einen Mehrwert bieten, innovative RE-Lösungen einführen und eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft im Transportwesen übernehmen.

CAVAN setzt strategisch sowohl auf reine Elektro- als auch auf Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologien und konzentriert sich dabei auf drei wichtige Produktplattformen: Kleintransporter, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge. Das Design dieser Fahrzeuge umfasst einzigartige Elemente wie Leichtbauweise, hocheffiziente Antriebe, erhöhte Reichweite, fortschrittliche intelligente Systeme und überlegenen Komfort. CAVAN bereitet sich darauf vor, sein erstes Produkt 2024 auf den Markt zu bringen.