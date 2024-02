HANNOVER/BREMEN (dpa-AFX) - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat Kritik an dem von der Ampel-Koalition geplanten Wachstumspaket für Unternehmen geäußert. Bei einer Abstimmung im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich Bremen am Mittwochabend enthalten, wie die Senatskanzlei am Donnerstagmorgen mitteilte.

"Auch wenn der Bund sich bewegt hat und jetzt den größten Teil Steuermindereinnahmen übernimmt, halte ich an meiner grundsätzlichen Kritik fest. Ich bin sehr für die Förderung der Wirtschaft. Aber gezielt, nicht mit der Gießkanne. Das führt nur zu Mitnahme-Effekten", sagte Bovenschulte laut Mitteilung.