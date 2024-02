NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe die Gewinnerwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem stimme der Umsatzwachstumsausblick für das neue Jahr zuversichtlich. Der Fokus dürfte indes auf dem Ausblick für 2025 liegen, der über seiner sowie der mittleren Markterwartung liege./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 01:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 01:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,94 % und einem Kurs von 99,00EUR auf Tradegate (22. Februar 2024, 09:07 Uhr) gehandelt.