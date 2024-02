Josh Gilbert, Marktanalyst bei eToro, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "Nvidia liefert weiterhin an allen Fronten und die Ergebnisse zeigen, dass noch viel Wachstum möglich ist. Es handelt sich nicht um ein Strohfeuer oder eine Blase, sondern um ein Unternehmen, das weiterhin ernsthaft Geld verdient." Aus dem Häuschen ist auch unsere wO-Community, wie man an den Reaktionen im Nvidia-Forum ablesen kann. Nicht alle bekamen vor der Bekanntgabe des Zahlenwerks Muffensausen:

"Die Zahlen sind der Hammer! Nvidia haut richtig rein, alles getoppt! Aber die Aktie fällt erst und steigt anschließend. Aber ich würde sagen die Erleichterung wird groß sein. Trotz erheblicher Verluste in China hat Nvidia zugelegt. Umsatz gegenüber Vorjahr um 265 Prozent im Plus! Von wegen Blase!" – Canehoyer

"Meiner Meinung nach wird Nvidia in Zukunft das wertvollste Unternehmen der Welt sein und Apple überholen." – ibexCH

"Für mich ist der Ausblick entscheidend und ein Umsatzwachstum von zehn Prozent bei vermutlich sinkenden Margen kann nicht zu den vom Markt erwarteten Gewinnsteigerungen führen, daher bin ich skeptisch." – Aktienfreundlongonly

"Das sehe ich nicht so. Woher sollen die sinkenden Margen kommen? Echte Wettbewerber sind Jahre hinterher. So eine Technologie kann man nicht einfach aus dem Boden stampfen. Das einzige Problem, das Nvidia hat sind Lieferkapazitäten. Die Produkte werden nicht verkauft. Die werden verteilt. Und zwar in die Märkte, die das nötige Geld haben. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der IT-Branche. Sinkenden Margen sehe ich nicht. Die können momentan jeden Preis verlangen." – Adler2100

"Zumindest haben viele Analysten ihre Prognosen erhöht, was eigentlich sehr bullish ist. Was aber genau passieren wird, weiß niemand. Man kann nur Wahrscheinlichkeiten abwägen. Ich für meinen Teil werde zumindest definitiv nicht shorten." – T07

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

