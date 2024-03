Der Nikkei stieg am Donnerstag zeitweise bis auf 39.156,97 Punkte und übertraf damit sein bisheriges Allzeithoch von 38.957,44 Punkten, das am letzten Handelstag des Jahres 1989 erreicht worden war. An diesem Tag hatte der japanische Leitindex bei 38.915,87 Punkten geschlossen, während er heute mit einem Plus von 2,19 Prozent bei 39.098,68 Punkten aus dem Handel ging.



Laut Reuters sei die jüngste Rallye auf günstige Bewertungen und Unternehmensreformen zurückzuführen, die ausländisches Kapital anzögen, das nach Alternativen zu den angeschlagenen chinesischen Märkten suche.

Auch die 34 Jahre, die der Nikkei 225 brauchte, um sich vom Börsencrash 1989/90 zu erholen, stellen einen Negativrekord für einen großen Aktienmarkt dar. So brauchte die Wall Street nach dem großen Börsencrash von 1929 und der anschließenden Großen Depression ein Jahrzehnt weniger, um sich zu erholen.