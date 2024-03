Bilquelle: Bitcoin Dogs

Bitcoin Dogs ist dank der Tatsache, dass es den Platz für den ersten Krypto-Presale auf der Bitcoin-Blockchain für sich beansprucht hat, in die Höhe geschossen. Allein in seiner ersten Woche hat das Projekt bereits die schwindelerregende Summe von $3m eingesammelt, und bei diesem Tempo dürfte es Barbie in den Schatten stellen.

Der Hype um das Projekt ist groß, denn es werden enorme Renditen für frühe Investoren vorhergesagt, die sich ihre 0DOG-Token zum stark reduzierten Preis von $0,0198 sichern können. Die Prognosen basieren auf der innovativen Nutzung des BRC-20 Token und der Sicherheit und Anerkennung des Bitcoin-Netzwerks, denn wenn es etwas gibt, das wir lieben, dann ist es diese glorreiche Mischung aus technischer Innovation, Spaß und Teil eines Krypto-Hypes zu sein.

Nostalgie trifft Innovation

Das Projekt wird auch ein Spiel anbieten, das offensichtlich darauf ausgelegt ist, süchtig zu machen, und das nur für Besitzer von 0DOG-Token erhältlich sein wird - ein weiterer Anreiz für die Leute, es zu kaufen. Wenn Bitcoin Dogs auf den aktuellen Trend im GameFi-Sektor aufspringen kann (im Moment ist alles im Aufwind), könnte dies ein gutes Zeichen für den Erfolg des Projekts sein.

Das Spieldesign von Bitcoin Dogs ist sehr nostalgisch und wir können es kaum erwarten, damit herumzuspielen. Nennen wir es eine freiwillige Sucht. Jeder liebt ein bisschen Nostalgie - und wenn man das mit Krypto und einer Menge PvP-Spaß kombinieren kann, ist das ein echter Gewinn.

Und dann ist da noch die ganze NFT-Seite des Projekts. Während einige Leute die NFTs zurückhaben wollen (hoch gekauft, niedrig verkauft, das klingt vielleicht bekannt), kann niemand den Wahnsinn leugnen, der mit dem letzten Trend einherging. Dieses Projekt hat den kühnen Ehrgeiz, den gesamten Markt neu zu beleben, die ERC-20 zugunsten der BRC-20 über Bord zu werfen und ein paar Leute wahnsinnig reich zu machen. Und zweifellos noch ein paar mehr, die sich wünschen werden, sie hätten einen der Bitcoin Dogs aus der 10.000er Kollektion gekauft. Wir persönlich mögen den Sausage-Dog.

On-Chain Vermögenswerte, Off-Chain Leichtigkeit

Bitcoin Games sind ein kleines Minenfeld. Jeder, der die Entwickler kennt, die daran arbeiten, weiß, dass es definitiv noch in den Kinderschuhen steckt, aber gleichzeitig ist es eine große Chance, von der enorm positiven Stimmung rund um Bitcoin im Jahr 2024 zu profitieren.

Bitcoin Dogs tut dies, indem es den Druck von Bitcoin selbst nimmt, indem es geschickt Off- und On-Chain-Aktivitäten mischt. d.h. dass man keine lächerliche hochen Gas-Gebühren zahlen muss, wenn es auf einem geeigneten Layer 2 läuft (dies ist laut Whitepaper geplant, wobei der anfängliche Fokus auf Base, Polygon und zkSync liegt).

Die Entwickler werden auch die NFT-Assets in der Kette halten, um sicherzustellen, dass Eigentum und Transaktionen sicher und unveränderlich sind, während gleichzeitig Aktivitäten außerhalb der Kette wie Zucht, Wettbewerbe und soziale Interaktionen eine reibungslose, schnelle Erfahrung ohne die typischen Blockchain-Verlangsamungen gewährleisten. Diese intelligente Aufteilung maximiert die Vorteile der Blockchain-Technologie und bietet gleichzeitig ein nahtloses Spielerlebnis, das Bitcoin Dogs von der GameFi-Landschaft abhebt.

Bitcoin Dogs Platz in der GameFi-Welle

Dem GameFi-Sektor wird ein massives Wachstum vorausgesagt, bis 2031 soll er ein Volumen von 90 Milliarden Dollar erreichen. Das Interesse von Spielern und Investoren, die sich von der Mischung aus Spielen und Finanzen angezogen fühlen, nimmt zu. Bitcoin Dogs hat etwas Frisches und Neues, das langweilige Projekte wie Axie Infinity leicht in den Schatten stellen könnte (ein Blick auf die Telegram-Community des Projekts zeigt, dass es sowohl bei Investoren als auch bei der hartgesottenen Gaming-Community gut ankommt).

Mit seinem erfrischenden Whitepaper und seinem unterhaltsamen, aber dennoch ernsthaften Ansatz, mit neuen Technologien zu experimentieren, ist das Projekt bemerkenswert gut positioniert, um sowohl den Bitcoin-Zeitgeist von 2024 einzufangen als auch das funkelnde neue Ding zu sein, das jeder haben will. Man sieht nicht allzu oft, dass $3m genommen wird. Ein naheliegender Vergleich wäre Bitcoin Cats, bei dem Degens im Dezember 106 Millionen Dollar einsammelte. Wenn sich dieser Erfolg wiederholen lässt, könnten die Investoren von Bitcoin Dogs am Ende vor Freude in die Pfoten klatschen.

Warum Bitcoin Dogs die Nase vorn haben könnte

Die Nutzung des Bitcoin-Netzwerks durch Bitcoin Dogs wird sicherlich auf großes Interesse stoßen. In Kombination mit einem neuen Ansatz für NFTs und einem Spieldesign, das ein breites Publikum ansprechen wird, ist dies ein Projekt, das wir genau beobachten werden.

Bitcoin Dogs ist absolut wegweisend, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren, neue Technologien zu nutzen und gleichzeitig seinen Wurzeln treu zu bleiben (die Liebe zu BTC ist in diesem Projekt sehr ausgeprägt). Mit $3m, die bereits gesammelt wurden, steht das Projekt vor dem Bull Run im Jahr 2024 vor großen Dingen.

Steigen Sie jetzt für nur $0,0198 in den 0DOG Token ein.

Klicken Sie hier, um die Bitcoin Dogs Website zu besuchen und 0DOG zu kaufen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.