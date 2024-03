"In dieser Phase des amerikanischen Präsidentschaftsrennens scheinen mehr Daten a priori für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump als für den amtierenden Präsidenten Joe Biden zu sprechen. Bereinigt um den aus unserer Sicht entscheidenden Faktor dieser Wahl – die Mobilisierung der Wähler – erwarten wir in unserem aktuellen Basisszenario jedoch einen Sieg Bidens (65 Prozent), gepaart mit einem gespaltenen Kongress (Senat mit republikanischer Mehrheit, Repräsentantenhaus mit demokratischer Mehrheit)", so ein Team der unabhängigen Beratungsfirma Signum Global Advisors unter der Leitung von Senior Analyst Rob Casey.

Sie räumen ein, dass die Chancen gegen Biden hoch sind, wie etwa die Ablehnung der Wähler – 39,7 Prozent für und 55,9 Prozent gegen ihn – und zitieren Daten, die zeigen, dass Präsidenten in ihrer ersten Amtszeit, die zu keinem Zeitpunkt im Jahr vor der Wahl eine Zustimmungsrate von 50 Prozent erreichen, nicht gewinnen. Und dann ist da noch das Altersproblem: Umfragen zeigen, dass Bidens 81 Jahre mehr Besorgnis erregen als Trumps 77 Jahre.