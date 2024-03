Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz für alle aufgeführten Indizes. Der TecDAX hat mit +1,70% die stärkste Performance, gefolgt vom S&P 500 mit +1,65%. Der MDAX liegt mit +1,31% im Plus knapp vor dem DAX, der um +1,23% gestiegen ist. Der Dow Jones hat mit +0,71% ebenfalls zugelegt, allerdings weniger stark als die anderen Indizes. Der SDAX hat mit +0,58% das geringste Plus verzeichnet, liegt aber dennoch im positiven Bereich. Insgesamt zeigt sich also ein positiver Trend für alle genannten Indizes.Die Topwerte im DAX waren die Porsche Holding SE mit einem Anstieg von 5.42%, gefolgt von der Mercedes-Benz Group mit 5.05% und Covestro mit 4.60%. Auf der anderen Seite verzeichneten Fresenius einen Rückgang von -1.53%, gefolgt von Heidelberg Materials mit -3.16% und MTU Aero Engines mit -3.27%.Im MDAX konnten Gerresheimer mit einem Anstieg von 13.33%, Knorr-Bremse mit 7.01% und TeamViewer mit 6.50% die besten Ergebnisse erzielen.Die Flopwerte waren ENCAVIS mit -1.44%, Nordex mit -2.34% und Delivery Hero mit -3.09%.Die Topwerte im SDAX waren SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 6.14%, gefolgt von INDUS Holding mit 4.65% und AUTO1 Group mit 4.36%. Die Flopwerte waren Varta mit -1.53%, Verbio mit -1.55% und CompuGroup Medical mit -4.38%.TeamViewer führte im TecDAX die Topwerte mit einem Anstieg von 6.50% an, gefolgt von Bechtle mit 5.53% und Nemetschek mit 4.41%. Die Flopwerte waren Verbio mit -1.55%, Nordex mit -2.34% und CompuGroup Medical mit -4.38%.Im Dow Jones konnten Salesforce mit einem Anstieg von 3.33%, Microsoft mit 2.01% und Visa (A) mit 1.95% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren Nike (B) mit -0.69%, Verizon Communications mit -0.80% und Walgreens Boots Alliance mit -2.00%.Die Topwerte im S&P 500 waren NVIDIA mit einem Anstieg von 15.34%, gefolgt von Advanced Micro Devices mit 11.59% und Quanta Services mit 10.86%. Die Flopwerte waren APA Corporation mit -2.67%, American Water Works mit -2.93% und Teleflex mit -3.58%.