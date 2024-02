Nach Nvidia-Zahlen werde ich bullisch! Marktgeflüster

Kann man nach den Nvidia-Zahlen etwas anderes sein als bullisch? Natürlich nicht. Denn was soll jetzt noch schief gehen? Zwar ist die Long-Positionierung in den großen Tech-Werten extrem hoch (in der obersten Percentile) - aber das kann ja noch besser werden. Die Anleihe-Renditen steigen, Geld wird also wieder teurer - kein Problem. Auch dass die Fed die Zinswende immer weiter nach hinten schiebt - und je stärker die Märkte steigen, eine Zinssenkung nicht unbedingt die optimale Lösung ist - sicher auch kein Problem. Wir haben ja Nvidia - deren Chef gestern sagte, dass alle Software-Plattformen auf Goldgruben sitzen würden, wegen KI und so. Daher werden alle reich - so war es ja schon immer an den Finanzmärkten. Ganz sicher. Sind ja immer alle reich geworden (besonders an Erfahrung)..

