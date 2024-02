Das nennt man dann wohl eine eindeutige Reaktion. Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. geriet nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Q4-Daten unter Druck. Eine ohnehin bereits im Vorfeld als prekär zu bezeichnende charttechnische Lage verschärfte sich aufgrund der deutlichen Kursverluste noch einmal erheblich; dem knackigen Tagesminus von über 7 Prozent am gestrigen Donnerstag geschuldet…

Rückblick.

Unsere letzte Kommentierung zu Newmont Corp. vom 06. Februar überschrieben wir bereits mit „Ganz dünnes Eis“. Damals hieß es unter anderem „[…] Die aktuelle Handelswoche begann alles andere als lauschig. Newmont verzeichnete im Montagshandel (05.02.) weitere Kursverluste und unterschritt hierbei die 33,6 US-Dollar. Ein Warnsignal wurde damit allemal ausgelöst. Ob es sich auch zu einem handfesten Verkaufssignal entwickeln wird, bleibt abzuwarten, denn noch ist der Bruch nicht als signifikant einzustufen. Allerdings spricht vieles dafür, dass der Aktie weitere Abgaben drohen. Die Korrektur hat noch nichts von ihrer Vehemenz verloren und ein neues Verkaufssignal könnte das Abwärtsszenario weiter ankurbeln. Aus charttechnischer Sicht droht weiteres Ungemach und eine Bewegung in Richtung 30 US-Dollar.“

Aktuelles Chartbild.

Um die letzte Überschrift noch einmal aufzugreifen: Aktuell könnte man konstatieren, dass die Aktie endgültig durch das Eis gebrochen ist. Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung unterschritt Newmont die wichtige Unterstützung von 33,6 US-Dollar, hielt aber noch mehr oder weniger Kontakt zu dieser Zone. Auch ein erster stärkerer Rücksetzer in Richtung 32 US-Dollar konnte zunächst weitestgehend neutralisiert werden. Der gestrige Abverkauf mischt nun die Karten auf der Unterseite neu. Newmont verlor den Kontakt zu den 33,6 US-Dollar und unterschritt darüber hinaus die 32 US-Dollar. Damit scheinen nun die Weichen in Richtung der bereits zuletzt thematisierten 30 US-Dollar gestellt zu sein. Sollte es für Newmont auch darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 28 US-Dollar / 27 US-Dollar gerechnet werden. Die Lage bleibt aus charttechnischer Sicht kritisch. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 33,6 US-Dollar würde zumindest ein wenig Stabilität bringen.

Q4-Daten im Schnellcheck.

Mit Blick auf die Zahlen lässt sich konstatieren, dass diese nicht wirklich schlecht waren. Sie waren allerdings auch nicht überzeugend. Ein von Abschreibungen belastetes Nettoergebnis im 4. Quartal (Verlust in Höhe von -3,15 Mrd. US-Dollar ausgewiesen) sowie ein negativer free cash flow (-304 Mio. US-Dollar) zählten sicherlich nicht zu den Highlights. Um Sondereffekte bereinigt wies Newmont für das 4. Quartal 2023 jedoch einen Gewinn in Höhe von 486 Mio. US-Dollar aus.

Kurzum

Nach dem Abschluss der Übernahme der australischen Newcrest im November muss es Newmont in 2024 nunmehr darum gehen, die Integration der Australier in 2024 möglichst reibungslos zu vollziehen und entsprechende Synergien zu heben. Möglicherweise bestehen in diesem Punkt unter den Marktakteuren jedoch Zweifel.