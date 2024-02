Fed-Warnung: Wenn Aktienmärkte weiter steigen, keine Senkung der Zinsen!

Je höher die Aktienmärkte steigen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen überhaupt senken kann! Das hat gestern Fed-Mitglied Harker klar gemacht: wenn die finaancial conditions sich weiter lockern würden, dann müsse die US-Notenbank das berücksichtigen. Im Klartext heißt das: wenn die Aktienmärkte weiter steigen, senkt die Fed die Zinsen nicht. Der US-Leitindex S&P 500 gestern erstmals seit mehr als einem Jahr wieder mit einem Anstieg von mehr als 2%, natürlich wegen Nvidia. Der Chip-Konzern hat alleine gestern 277 Milliarden an Marktkaapitalisierung hinzu gewonnen (nachbörslich ging der Anstieg dann noch weiter) und hat nun ingsgesamt eine höhere Marktkapitalisierung als das BIP von Kanada! In eine solche Euphorie hinein Zinssenkungen zu machen, wäre pures Gift in Sachen Inflation - den Euphorie erzugt Nachfrage, Nachfrage erzeugt Inflation..

