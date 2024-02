Gold leichter

Tagesbericht vom 23.02.24





Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.028 auf 2.024 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.020 $/oz um 10 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter spricht sich in Kiew darüber aus, den Krieg nach Russland zu tragen.



Kommentar: Warum sollte der Westen Angst vor Russland haben, wenn Russland nach zwei Jahren „brutalem Angriffskrieg“ (Sprachgebrauch u.a. Das Erste, ZDF, Verteidigungsministerium, Amnesty International, Die Grünen, Deutsche Welle, Tagesspiegel, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau) noch nicht einmal ein solches Interview aus Kiew verhindern kann? Die von der UN angegebene Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine liegt nach zwei Jahren Krieg mit 10.378 (Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1297855/umfrage/anzahl-der-zivilen-opfer-durch-ukraine-krieg/ niedriger als die Zahl der zivilen Todesopfer an einzelnen Kriegstagen im Zweiten Weltkrieg. Und selbst dafür musste Russland Waffen aus dem Iran und Nordkorea kaufen (Quellen: https://www.fr.de/politik/russland-kampfdrohnen-iran-moskau-teheran-militaer-kooperation-zr-92282458.html

https://www.spiegel.de/ausland/nordkorea-liefert-waffen-nach-russland-der-deal-der-despoten-a-db081481-9df3-45e5-b518-dc597df86f1d).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 59.973 Euro/kg, Vortag 60.174 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

