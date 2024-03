Musk hat schon früher vor den Herausforderungen von Rivian gewarnt. Im Juni 2022 sagte er, sein Rat an das Unternehmen sei, "die Kosten sofort auf breiter Front drastisch zu senken, oder sie sind dem Untergang geweiht".

Nach der US-Börseneröffnung am Donnerstag ist die Rivian-Aktie um bis zu 26 Prozent gefallen. Das war der stärkste Rückgang und der niedrigste Schlusskurs seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2021. Tesla-Titel konnten sich dagegen behaupten und schlossen den US-Handel im Plus.

Der CEO von Rivian, RJ Scaringe, wies auf die hohen Zinssätze als eine der größten Herausforderungen für den Hersteller von Elektrofahrzeugen hin. "Unser Geschäft ist nicht immun gegen die bestehenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere gegen die Auswirkungen der historisch hohen Zinssätze, die sich negativ auf die Nachfrage ausgewirkt haben", zitiert Fortune Scaringe aus einer Telefonkonferenz.

Musk schrieb in einem anderen Beitrag nach der Gewinnbenachrichtigung von Rivian: "Ihr Produktdesign ist nicht schlecht, aber die eigentliche Schwierigkeit, ein Autounternehmen zum Laufen zu bringen, besteht darin, eine Massenproduktion mit positivem Cashflow zu erreichen."

Gary Black, Mitbegründer des Future Fund Active ETF und Tesla-Aktionär, sagte, er sei verwirrt, warum Musk sich überhaupt zu dem Wettbewerber äußere. Die Probleme von Rivian seien nicht unbedingt gut für Tesla, auch wenn dadurch ein Konkurrent wegfallen könnte.

"Ein weiterer kurzfristiger Nachfrage- oder Preisdruck [könnte] das Aufwärtspotenzial von Tesla begrenzen", zitiert Barron’s Black.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

